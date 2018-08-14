Российские тюремщики пустят в колонию к Сенцову правозащитницу Светову

Совет по правам человека при президенте РФ сегодня получил соответствующее разрешение.

В Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН) разрешили российской правозащитнице Зое Световой посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в колонии.

Об этом сообщил советник президента Российской Федерации Владимира Путина, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в Twitter.

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"Совет по правам человека попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что", - сообщил Федотов.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

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14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании её сына.

7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. Согласно информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что её брат почти не поднимается, а его состояние - катастрофически плохое.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова обратилась к руководителю администрации Путина с просьбой поспособствовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.

10 августа СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Путина найти гуманитарное решение ситуации с незаконно осужденным украинским режиссером.