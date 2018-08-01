Продолжение "Судного дня": в сети появилось первый постер из нового "Терминатора" (фото)
Киностудия Paramount Pictures опубликовала первую официальную фотографию нового фильма «Терминатор» и огласила новую дату премьеры. Год назад создатели надеялись, что картина выйдет в прокат 25 июля 2019 года, однако сейчас премьеру перенесли на 22 ноября того же года.
В кадре присутствуют сразу три женских персонажа, включая ветерана серии Линду «Сару Коннор» Хэмилтон, а также двух новичков — Наталью Рейес (Birds of Passage) и Маккензи Дэвис (Blade Runner 2049, Tully, The Martian).
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Действие новой части будет развиваться спустя несколько десятков лет после событий «Терминатор 2: Судный день», чтобы вписать в сюжет заметно постаревших героев (Линде Хэмилтон уже 60 лет, а Арнольду Шварценеггеру — 70 лет).