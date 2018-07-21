На ОМКФ лучшим европейским документальным фильмом признана картина "Домашние игры"

В фильме украинского режиссера Алисы Коваленко рассказывается история 20-летней девушки, которая получает шанс вырваться из бедности благодаря футболу.

Лучшим европейским документальным фильмом 9-го Одесского международного кинофестиваля признана картина "Домашние игры".

Читайте такжеНа Одесском кинофестивале объявлены победители конкурсов профессиональной секции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявили сегодня на церемонии закрытия фестиваля.

В номинации «Лучший европейский документальный фильм» победила работа украинского режиссера Алисы Коваленко «Домашние игры».

В фильме рассказывается история 20-летней киевлянки Алины, которая получает шанс вырваться из бедности благодаря футболу. Она вот-вот начнет играть за сборную Украины, но жизнь бросает ей вызов: умирает ее мать, оставляя двух детей.

Всего на конкурсе европейских документальных фильмов в рамках ОМКФ было представлено 8 работ.