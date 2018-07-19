На ОМКФ состоялся показ фильма украинского режиссера Лозницы "Донбасс"

В украинский прокат «Донбасс» выйдет 18 октября.

В рамках Одесского международного кинофестиваля 18 июля состоялся показ художественного фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы.

Как передает корреспондент УНИАН, фильм был представлен в программе «Фестиваль фестивалей», которая собирает призеров международных киносмотров. Показ прошел с большим аншлагом.

Лента на фестивале была представлена самим Лозницей и творческой группой – продюсером Денисом Ивановым, актерами Евгением Чепурняком, Еленой Репиной, Сергеем Смеяном, Александром Течинским, Ярославом Безкоровайным, Михаилом Волошиным и другими.

В ходе пресс-конференции, посвященной премьере, Лозница заявил, что этот фильм – трагифарс, в некоторых эпизодах присутствует элемент гротеска.

«Это то, что меня поразило, когда я смотрел все эти видео на Youtube, снятые неизвестными авторами. Сняты они были в 2014-2015 гг. – в период начала смены власти, начала войны. Поразило меня то, что, с одной стороны, это выглядит как карнавал, плохая комедия, с другой – трагическая история и люди страдают при этом. И все это связано, не разделено, и непонятно, как к этому относиться», - сказал Лозница.

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Мировая премьера «Донбасса» состоялась 9 мая в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Картина Лозницы удостоилась премии за лучшую режиссуру.

2 августа «Донбасс» будет показан на Иерусалимском международном кинофестивале в секции «Мастера» – в ней демонстрируются работы самых титулованных и самобытных современных режиссеров. Фильм Лозницы также представлен в международной программе Мельбурнского кинофестиваля, который пройдет в Австралии 2-19 августа.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания «Артхаус Трафик». Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

В фильме рассказывается о событиях на востоке Украины, жизни в самопровозглашенных «республиках», где стирается грань между правдой и вымыслом, разрушаются социальные институты.

В украинский прокат «Донбасс» выйдет 18 октября.

Как сообщал УНИАН, 9-й Одесский международный кинофестиваль проходит в Одессе с 13 по 21 июля. Предполагается, что его посетят более 150 тыс. человек, будет показано 108 картин.