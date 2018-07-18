Пять детей с инвалидностью, бьет их всех: появились подробности о горе-матери, жестоко избившей 2-летнего сына

Сельский голова говорит, что детей уже изымали у матери год назад, потому что она употребляла алкоголь и не ухаживала за ними должным образом.

Появились подробности жуткого инцидента, произошедшего в селе на Тернопольщине, где мать избила 2-летнего сына так, что он попал в реанимацию.

В селе, где проживает мать, рассказали, что женщина избила еще одного своего ребенка, мальчика Федора, которому недавно исполнился год. Он сейчас в районной больнице. Всего у женщины пятеро детей, пишет местное издание "20 минут".

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"Женщина уже не первый раз бьет своих детей, семью благополучной назвать трудно, - говорит сельский голова. - У женщины пятеро детей, они имеют инвалидность по состоянию психического здоровья".

Сельский голова говорит, что детей уже изымали у матери год назад, потому что она употребляла алкоголь и не ухаживала за ними должным образом. Они находились в Залищицком реабилитационном центре. Но условия проживания семьи улучшились и детей вернули.

"Подобная ситуация была 8 июля, 10-го я сообщил в службу по делам детей, они этим вопросом занимались, - рассказал председатель. - Побои были средней тяжести. Мы пришли совершить акт обследования и обнаружили легкие телесные повреждения в области лица в Мишу. Я сообщил в службу, они среагировали".

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине горе-мать жестоко избила 2-летнего сына за плач: мальчик в реанимации.