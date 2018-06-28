Стало известно, как будет выглядеть музей Майдана (фоторепортаж)

Победителями конкурса стал проект представителей немецкого архитектурного бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten.

Международное жюри объявило победителя архитектурного конкурса на лучший проект Музея Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты конкурса были объявлены на брифинге в Киеве.

Победителями конкурса стали представители немецкого архитектурного бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten Ян Кляйхус и Йоханес Кресснер.

«Идея частично похожа на проект, номинированный третьим местом - путь, начинающийся на Майдане, идет по аллее Героев Небесной сотни и заканчивается на вершине музея... На горе находится центральный вход в музей, из которого открывается невероятная панорама. Самое важное - этот проект является символом, который на архитектурном языке должен передать глубину и эмоциональность событий Революции достоинства», - сказал председатель жюри конкурса, архитектор из Германии Матиас Зауэрбрух.

В свою очередь, министр культуры Украины Евгений Нищук подчеркнул, что во вторую стадию конкурса попали шесть проектов, из которых жюри номинировали три лучших. При этом в состав жюри вошли как профессиональные архитектуры международного уровня, так и члены семей Героев Небесной сотни.

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По словам министр культуры, музей должен стать своеобразным домом свободы, который увековечит борьбу украинского народа за свободное будущее.

«Это тот дом свободы, который может охватить все вехи многовековой борьбы украинского народа за свободу, пиком которой стал 2014 год, Революция достоинства», - сказал Нищук.

В свою очередь, председатель общественной организации «Семья Героев Небесной сотни» («Родина Героїв Небесної сотні») Владимир Бондарчук подчеркнул, что музей должен в первую очередь олицетворять будущее Украины.

«Представители семей, представители раненых впервые работали в составе жюри международного конкурса... Музей в первую очередь должен говорить о будущем, должен быть храмом будущей Украины. Наибольшей данью уважения героям Революции достоинства и российско-украинской войны будут изменения в стране, её успешное будущее», - отметил Бондарчук.

Второе место занял проект представителей киевского бюро Buro/architects Антона Олейника и Алексея Пахомова, третье место - проект Лины Готме из Парижа.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Киевсовет выделил 1,23 га земли для строительства объекта «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни — Музей Революции достоинства» в Киеве на аллее Небесной сотни на улице Институтской), 3. В составе Музея Революции достоинства, кроме экспозиции, также будут мемориал памяти и центр исследований.