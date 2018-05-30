Киевская власть решила демонтировать канатный спуск через Днепр

Помощник мэра Киева отметил, что троллей функционирует с нарушением требований безопасности, а от клиентов аттракциона поступают жалобы.

Киевская городская власть приняла решение закрыть и демонтировать троллей возле Арки дружбы народов, функционирующий в столице уже не первый год.

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Об этом в Facebook сообщает народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец. По его словам, сейчас троллей функционирует незаконно и с нарушением всех необходимых норм.

Депутат отметил, что соответствующее решение принято по двум причинам. Первая – несоблюдение требований безопасности и многочисленные жалобы посетителей, которые неоднократно застревали на канате во время спуска. Проверяется также информация о возможном падении с троллея человека. Вторая причина – подготовка к строительству канатной дороги, где город находится в активной стадии проектирования. Канатная дорога должна соединить арку, Труханов остров и Почтовую площадь.

Белоцерковец напомнил, что в прошлом году власти продали право на размещение троллея на один сезон. Тогда победитель биржевых торгов заплатил 250 тыс грн. С наступлением нового сезона троллей, несмотря на все предписания властей, продолжил работу.

Напомним, в марте прошлого года троллей от Арки дружбы народов на Труханов остров, принадлежавший компании SkyPark, было демонтировано молодыми людьми, которые назвали себя сотрудниками киевского благоустройства. Работники аттракциона заявляли, что события были похожи на рейдерский захват.