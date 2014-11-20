В аннексированном Крыму экс-беркутовцам и "бойцам самообороны" раздали госнаграды РФ

В аннексированном Российской Федерацией Крыму медалью "Спецназ России" наградили 25 сотрудников крымских отрядов специального назначения, среди которых экс-сотрудники украинского "Беркута".

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