В аннексированном Крыму экс-беркутовцам и "бойцам самообороны" раздали госнаграды РФ
17:04, 20 ноября 2014Общество
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В аннексированном Российской Федерацией Крыму медалью "Спецназ России" наградили 25 сотрудников крымских отрядов специального назначения, среди которых экс-сотрудники украинского "Беркута".
Экс-сотрудникам "Беркута" раздали награды / thekievtimes.ua
Как пишет РИА "Новости", награды вручали глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов и депутат Госдумы Михаил Моисеев.
Читайте такжеРоссия выпустила монету с изображением аннексированного Крыма Среди награжденных – экс-командир крымского спецподразделения МВД Украины "Беркут" Юрий Абисов, а также участники так называемой "крымской самообороны".
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