Прокуратура разыскивает "беркутовца", который подозревается в поджоге базы „Беркута” во Львове

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в уголовном производстве по факту поджога базы БМОН «Беркут» прокуратурой Львовской области вынесено сообщение о подозрении в отношении одного из его руководителей.

„Следователем прокуратуры были предприняты необходимые меры по завершению пожарно-технической экспертизы, которая должна была установить причины пожара на базе «Беркута» 20 февраля этого года. Указанную экспертизу проводили специалисты Киевского НИИ судебных экспертиз, которые 3 ноября предоставили следователям прокуратуры ее заключения. На основании результатов экспертизы и с учетом материалов производства получены достаточные данные для вынесения сообщения о подозрении одному из руководителей БМОН «Беркут»”, - отмечается в сообщении.

В этот же день, 3 ноября, следователями прокуратуры в отношении указанного должностного лица вынесено сообщение о подозрении в совершении умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества путем поджога, взрыва, которое причинило имущественный вред в особо крупных размерах и привело к гибели двух людей и превышении власти и служебных полномочий, то есть совершению уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.194, ч.3 ст.365 УК Украины, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет.

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Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, учитывая, что его местонахождение неизвестно, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд.

В то же время, следователями установлено, что 16 октября текущего года руководством ГУ МВД Украины во Львовской области вышеуказанному руководителю БМОН «Беркут» был предоставлен дополнительный отпуск, и он в этот же день выехал за пределы Украины. Учитывая это, следователями прокуратуры он объявлен в розыск.

Прокуратурой Львовской области назначена служебная проверка по поводу правомерности предоставления последнему дополнительного отпуска.

В настоящее время принимаются меры к розыску подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля вечером на улице Троллейбусной, где находится база спецподразделения “Беркут”, произошел пожар. Как рассказали очевидцы, судя по одновременному возгоранию с нескольких сторон, был совершен поджог “коктейлями Молотова”.После локализации пожара обнаружены тела двух работников «Беркута».