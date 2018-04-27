"Туристы "ломанулись": в сети показали фото из Крыма накануне майских праздников

12:35, 27 апреля 2018
Общество
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На майские выходные в оккупированном Крыму &quot;аншлага&quot; не наблюдается / фото twitter.com/KrimRt

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Об этом свидетельствует снимок, опубликованный на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

‏"Переправа, порт Кавказ прямо сейчас. Майские, куча выходных в Россиюшке. Ну и туристы "ломанулись" в Крым", - говорится в подписи к фото.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Теги: #Крым#туристы#майские праздники