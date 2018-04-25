В Бердичеве правоохранители прекратили деятельность нелегального игорного заведения

Из помещения заведения, действовавшего в центре города, изъято более 15 единиц компьютерной техники, видеорегистратор и черновую документацию, которая свидетельствовала о незаконной деятельности.

В Бердичеве Житомирской области вчера, 24 апреля, правоохранители прекратили деятельность нелегального игорного заведения.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, игорное заведение было расположено в центре города.

Во время обыска установлено, что в помещении под вывеской «Золотая подкова» оборудован зал для организации незаконного игорного бизнеса.

В частности, в помещении выявлено и изъято более 15 единиц компьютерной техники (системных блоков, мониторов, клавиатур), видеорегистратор, жесткий диск, черновую документацию, а также специально оборудованные столы и другие технические устройства, которые использовались для запрещенной в Украине незаконной деятельности.

По данному факту местный отдел полиции расследует уголовное производство по ч.1 ст.203-2 УК Украины, процессуальное руководство осуществляет Бердичевская местная прокуратура.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются лица, причастные к незаконному игорному бизнесу.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество.