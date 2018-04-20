В Житомире из-за реконструкции насосной станции на два дня отключат водоснабжение
В Житомире на два дня отключат водоснабжение из-за реконструкции насосной станции.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Житомирводоканал».
«В связи с реконструкцией насосной станции второго подъема, а именно врезки новых насосов, в период с 23 часов 20 апреля до 17 часов 22 апреля будет произведено отключение водоснабжения города Житомир. Также во время ограничения водоснабжения будет произведена замена задвижек по городу, что уменьшит возможность отключения воды в дальнейшем», - говорится в сообщении водоканала.
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В пресс-службе отметили, что ремонтные работы помогут избежать аварий в системе водоснабжения в будущем.
Также после реконструкции обещают не ограничивать давление в сетях города после 23 часов.
«Это необходимый шаг для предотвращения большого количества аварий, повышения давления в сетях города после 23 часов, экономии электроэнергии и лучшего качества воды», - говорится в сообщении.