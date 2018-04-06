Юрий Голик: в этом году в Днепропетровской области появятся первые три детских сада новой архитектуры

Юрий Голик

Советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик в своем Facebook сообщил, что в этом году в селе Подгороднем будет сдан в эксплуатацию проект «Сота» - детский сад в виде сот.

«Такие садики государство еще не строило», - отметил Голик.

По его словам, еще два таких детских сада появятся в Илларионово и Романково.

«Президент Украины Петр Порошенко поставил четкую задачу - создать современное образовательное пространство для детей. Поэтому в 2017 году мы сделали капитальный ремонт 25 школ и 13 детских садов. Каждый из детсадов проекта «Сота» рассчитан на 115 детей. Это инновационные сооружения с ярким современным дизайном, созданные с использованием энергоэффективных технологий», - сказал Голик.

Проекты детских садов разрабатывали архитекторы Днепропетровщины.

За прошлый год Днепропетровская облгосадминистрация создала 1500 мест в детсадах, а за два прошедшие года - 3000.