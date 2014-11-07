Боевики «ДНР» заявили, что на месте катастрофы Боинга-777 нашли новые человеческие останки

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на «пресс-секретаря» так называемого «Минтранса ДНР» Эллу Журанскую.

"Голландские эксперты, разбирая фрагменты самолета, обнаружили новые человеческие останки. Мы содействовали их вывозу в Харьков", — сказала она. По ее словам, эксперты продолжат собирать фрагменты самолета в воскресенье.

Читайте такжеВ Малайзии хотят соорудить памятник из обломков MH17 - СМИ

Ранее премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что он намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным про малайзийский "Боинг-777", сбитый в июле над восточной Украиной.

Рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли.

В Минобороны Украины уже опровергли информацию о том, что "Бук", с которого сбили Боинг, принадлежал Украине.