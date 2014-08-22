Яценюк заявляет, что малайзийский Боинг-777 был сбит людьми, которые тренировались в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сказал в интервью украинским телеканалам.

“Весь мир знает, кто сбил малайзийский самолет. Это точно не пьяные террористы с украинскими паспортами, это профессиональные люди, получившие тренировку в России, огонь координировался со стороны России, что ракеты “Бук” поставлялись также из России”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, катастрофа малайзийского самолета, который 17 июля летел из Амстердама в Куала-Лумпур, унесла жизни почти 300 людей, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

СБУ разрабатывает версию, согласно которой "Буком", которым сбили малазийский Боинг-777, руководили украинские военнослужащие, которые остались на территории Крыма и перешли на сторону Российской Федерации.