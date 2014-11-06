Премьер Австралии намерен поговорить с Путиным о малайзийском "Боинге"

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что он намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным про малайзийский "Боинг-777", сбитый в июле над восточной Украиной, передает BBC.

Владимир Путин прибудет в Австралию на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Брисбене 15-16 ноября. В Кремле пока не сообщали о планах по проведению отдельной встречи между Путиным и Эбботтом.

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"Ему [Путину] не удастся избежать этого разговора. Так или иначе у нас состоится двусторонняя встреча - пройдет ли она в коридоре или в более формальной обстановке", - заявил Эбботт в интервью газете Australian.

По словам австралийского премьера, в разговоре с Путиным он хочет подчеркнуть важность международного расследования обстоятельств крушения рейса MH17, в результате чего погибли все 298 человек на борту, среди которых были и граждане Австралии.