Минобороны опровергает информацию о том, что "Бук", с которого сбили Боинг, принадлежал Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В некоторых СМИ со ссылкой на немецкий журнал «Spiegel» распространена информация, что малайзийский пассажирский самолет, который летел рейсом MH17 над Донецкой областью, был сбит с использованием зенитного ракетного комплекса «Бук», захваченного пророссийскими сепаратистами в одной из украинских воинских частей. В связи с указанным Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины официально заявляет, что информация о захвате террористами зенитного ракетного комплекса БУК М1 в военной части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что личный состав, военная техника и вооружение зенитного ракетного полка, который дислоцировался на Донетчине, решением командующего Воздушных Сил ВС Украины еще 29 июня 2014 года были оперативно передислоцированы в новые районы выполнения задач.

"В то время, когда террористы зашли на территорию военной части, там осталась лишь устаревшая и непригодная к использованию автомобильная техника", - заявили в Минобороны.