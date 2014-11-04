В соцсетях отреагировали на пропаганду Кремля о рабах для Нацгвардии волной шуток и юмора

Вчерашнее сообщение "Первого канала" о том, что украинским солдатам обещают по два раба в случае победы на Донбассе, вызвало волну творчества и юмора среди пользователей соцсетей, которые с иронией отнеслись к российской пропаганде.

"Я своих 2-х рабов уже сдал на органы через знакомых правосеков. Им зарплату органами ополченцев выдают, очень удачно вышло", - пишет пользователь Иван Пронин.

"Граждане, при получении рабов внимательно их проверяйте. Всех хорошие и годные рабы разошлись среди своих, вам попытаются подсунуть неликвид. Мне под видом шахтеров-стахановцев впарили двух алкашей, один уже подох, второй без бутылки работать отказывается, на органы же не годится - все прогнило. Назад на склад брак не принимают и не обменивают", - пишет пользователь St U.

"Прапорщики мутят, где-то: моему знакомому только одного раба пообещали - кто-то себе насобирает нехилый откатик из рабов. И каску СС не дали, изверги", - "жалуется" пользователь Смотрящий.

"Уважаемые укропы! Напоминаю, что заявку на отчуждение двух русскоязычных в свою собственность вы должны подавать либо в районную пыточную по месту прописки, либо централизовано в держреестр по унижению русскоязычных.Служащим ВСУ, Нацгвардии и карательных батальонов рабы предоставляются вне очереди по упрощенной процедуре: при себе достаточно иметь табель учета убийства﻿ кацапов и руки по локоть в крови", - пишет Дмитрий Одинцов.

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"Вчера заманался рабов выбирать. И я не понял из них можно просто жаркое сделать? а то мне их держать негде. слышал говорили что у нас на Майдане русских детишек едят - всё никак не успевал﻿ на раздачу, а тут сразу двух дают", - пишет Владимир Каширин.

"Обменяю﻿ ваз 2104 (1984) на 5 полноценных рабов и "клаптик землі на Донбасі"", - пишет пользователь Vladimir Galaiko.

"А почему только 2 раба? И почему только нацгвардии? Какая несправедливость... а как же остальные войска, они что не убивают мирных жителей?", - пишет Александр Федорович.

"Слушайте, а мне тоже раб нужен (жалобно). Я не успеваю в квартире убирать, ну и вообще всякое разное. Невоеннообязанным можно надеяться хоть ну на одну штучку? От земельного участка готова отказаться", - пишет Карина Бабенко.

"Открываю интернет-магазин по торговле рабами. Купившему более трех сразу﻿ - мощи распятого мальчика в подарок!", - пишет Alter nator.

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Среди других остроумных комментариев:

"Получил рабов и не знаешь что делать? Сдай их нам оптом! Монетизируй свои подвиги! Первый львовский концлагерь".

"Важно! Раб-наркоман считается как 0,3. Раб-алкоголик - как 0,7. Не дай себя обмануть. Требуй полноценного раба!"

"Если рабов на всех не хватит, то мы захватим Кубань".

"Кто знает, когда выйдет каталог рабов за ноябрь?"

"Всем доброго дня и покорных рабов!"

"За двумя рабами погонишься ,третьего подарят".

"Кто мальчика не распинал, за рабами не занимайте!"

"УкрРабТорг открывает набор в кадровый отдел. Требования: знание основ работорговли, знание идеологии Гитлера, свой транспорт, гсм оплачиваем".

"Пропал раб, 11 мес назад.Отзываеться на лигитимный, может ошиваться в ростовской области, ворует шапки!"