"Соцкарты", которые раздавали на псевдовыборах, оказались куском пластика с ошибками (фото)

08:05, 03 ноября 2014
Общество
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Ажиотаж вокруг "социальных карт", которые выдавали вчера на псевдовыборах в так называемой "Луганской народной республике", не оправдал себя.

"Социальная карта" оказалась неименной и незащищенной / informator.lg.ua

Как пишет "Информатор", получить кусок пластика, якобы гарантирующий соцгарантии, смогли не все, а получившие остались разочарованы.

Местные жители сообщают,  что в день "выборов" не было единой системы и правил выдачи "соцкарты". Каждый избирательный участок сам решал, выдавать конкретному человеку карту или нет. На некоторых участках выдавали всем, на других только пенсионерам, а на третьих не выдавали вовсе.

Читайте такжеЖители оккупированных боевиками городов заявили о вынужденном участии в псевдовыборах«На Горняцком сначала давали карты всем, потом через одного, потом вообще карточки закончились», - рассказывает местный житель.

Карта лишена каких-либо средств защиты от подделки и может быть изготовлена в любом полиграфическом центре. Кроме того, текст, где описаны "преимущества", которые дает карта, оказался с ошибками:

Как сообщал УНИАН, вчера в так называемых "ЛНР" и "ДНР" состоялись псевдовыборы.  Западные страны и Украина заявили, что не собираются признавать результаты так называемого волеизъявления жителей оккупированной боевиками части Донбасса. 

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