"Соцкарты", которые раздавали на псевдовыборах, оказались куском пластика с ошибками (фото)

Как пишет "Информатор", получить кусок пластика, якобы гарантирующий соцгарантии, смогли не все, а получившие остались разочарованы.

Местные жители сообщают, что в день "выборов" не было единой системы и правил выдачи "соцкарты". Каждый избирательный участок сам решал, выдавать конкретному человеку карту или нет. На некоторых участках выдавали всем, на других только пенсионерам, а на третьих не выдавали вовсе.

Читайте такжеЖители оккупированных боевиками городов заявили о вынужденном участии в псевдовыборах«На Горняцком сначала давали карты всем, потом через одного, потом вообще карточки закончились», - рассказывает местный житель.

Карта лишена каких-либо средств защиты от подделки и может быть изготовлена в любом полиграфическом центре. Кроме того, текст, где описаны "преимущества", которые дает карта, оказался с ошибками:

Как сообщал УНИАН, вчера в так называемых "ЛНР" и "ДНР" состоялись псевдовыборы. Западные страны и Украина заявили, что не собираются признавать результаты так называемого волеизъявления жителей оккупированной боевиками части Донбасса.