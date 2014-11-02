На Луганщине люди пришли на ”выборы” из-за выдачи ”социальных карт” - правозащитники
Жителям оккупированной территории пришлось принимать участие в голосовании на ”выборах” главы и ”народного совета” террористической организации ”Луганская народная республика” из-за выдачи там ”социальных карт”, без которых в дальнейшем жители не смогут получать социальные выплаты.
Как сообщили УНИАН в областной общественной правозащитной организации ”Поступ”, явка на участках обусловлена агитацией в пользу так называемых «социальных карт», которые выдают в день выборов, при предъявлении избирателями документов.
Читайте такжеСБУ: РФ планирует пополнить состав армии из числа украинцев Донбасса”Всех прибывших на участок граждан регистрируют по документам, затем человек голосует и потом ему выдают эту ”социальную карту”, - отметили в ”Поступе”. Еще до выборов руководство ЛНР предупредило население, что в дальнейшем, без карт нельзя будет получить социальную помощь, пенсии и медицинское обслуживание.
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины предупредила жителей Донецкой и Луганской областей от участия в псевдовиборах 2 ноября и предупредила о возможности осуществления террористами провокаций.