Порошенко: псевдовыборы в оккупированных районах Донбасса не признает Украина и весь мир

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства. "Фарс под дулами танков и автоматов, который сегодня устроили две террористические организации на части Донбасса - это ужасное событие, которое не имеет ничего общего с реальным волеизъявлением", - сказал президент.

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По его словам, Украина и весь цивилизованный мир не признают этого фарса.

"Уже сейчас ведущие страны мира и влиятельные международные организации осудили эти так называемые выборы. Рассчитываю на то, что псевдовыборы не признает и Россия, потому что они являются грубым нарушением Минского протокола от 5 сентября, под которым стоит подпись и представителя РФ", - подчеркнул Петр Порошенко.

По убеждению президента, "все выборы на украинской территории, где голосуют украинские граждане, должны проходить исключительно по украинским законам".

Как отметил глава государства, Минский протокол предусматривает проведение в отдельных районах Донбасса досрочных местных выборов исключительно на основе законов Украины.

«Поэтому грубое нарушение международных договоренностей ставит под угрозу мирный процесс. Украина адекватно отреагирует на этот вызов», - заверил Порошенко.

Вместе с тем президент поблагодарил жителей Донбасса, которые вышли на улицы Мариуполя и других городов, поддерживая единство Украины.