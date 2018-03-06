Amnesty International требует провести быстрое расследование событий по ликвидации палаточного городка под ВР

Организация также призвала руководство государства безотлагательно отреагировать на ситуацию.

Amnesty International требует провести быстрое, эффективное и беспристрастное расследование событий под Верховной Радой, имевших место 3 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Amnesty International Украина.

В частности, AI требует оценить пропорциональность использования силы в отношении вооруженных демонстрантов и расследовать сообщения о чрезмерном, неизбирательном и произвольном использование силы против мирных демонстрантов и журналистов полицейскими нацгвардейцами.

«Любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также непропорциональное применение силы против вооруженных демонстрантов недопустимо. В случае необходимости применения силы сотрудники правоохранительных органов должны действовать в строгом соответствии с законом и международными обязательствами Украины в сфере прав человека. В частности, не применять силу произвольно и неизбирательно, и вообще ограничить применение силы до необходимого минимума», - говорится в сообщении.

В AI отмечают, что закон Украины запрещает работникам полиции наносить удары дубинками по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице (копчику) и в живот.

Организация также призвала руководство государства безотлагательно отреагировать на ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 3 марта полиция в рамках расследования нескольких уголовных производств очистила палаточный городок под Верховной Радой.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.