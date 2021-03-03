SpaceX сообщила, что вторая попытка запуска, возможно, состоится через 2 часа.

Американская компания SpaceX прервала испытания прототипа космического корабля Starship, которые проводятся на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас.

В 22:14 запуск ракеты был отменен за одну десятую секунды до старта, пишет УП.

SpaceX сообщила, что вторая попытка запуска, возможно, состоится через 2 часа. При этом стоить отметить, что стартовое окно остается открытым до 2:00 4 марта.

Момент прерывания запуска:

Abort.



Raptor out of bounds thrust.



And Scrub. pic.twitter.com/WaJqMVcJGh — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

Илон Маск сообщил в Twitter, что причина прерывания была в слишком строгой настройке параметров космического корабля. Он добавил, что вторая попытка состоится еще сегодня.

Напомним, SpaceX сегодня проводит испытания комплекса Starship, который позиционируется как прототип тяжелого носителя для полетов на Луну и Марс. Трансляцию запуска ведет NASA.

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Новый прототип - SN10, должен будет набрать высоту с помощью трех двигателей Raptor и спуститься на поверхность.

Starship SN10 в 19:49 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался в 20:50 по киевскому времени, но подготовка была прервана из-за необходимости технических работ на стартовой площадке.

Илон Маск ранее заявлял, что вероятность успеха испытаний - около 60%.

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Автор: Александр Топчий