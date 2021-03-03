Илон Маск заявил заявил, что вероятность успеха испытаний – около 60%.

Ракетостроительная компания SpaceX сегодня проводит испытания комплекса Starship, который позиционируется как прототип тяжелого носителя для полетов на Луну и Марс.

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Как сообщается на сайте SpaceX, это уже третий высотный суборбитальный тест прототипа. Пуск проводится на площадке компании в Техасе.

Новый прототип - SN10, должен будет набрать высоту с помощью трех двигателей Raptor и спуститься на поверхность.

Накануне владелец SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что вероятность успеха испытаний – около 60%.

Трансляцию запуска ведет NASA.

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Автор: Дмитрий Захаров