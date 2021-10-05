Павел Дуров отметил, что в мессенджере зарегистрировались более 70 миллионов новых пользователей.

Масштабный сбой в Facebook и на других площадках благоприятно повлиял на рост аудитории Telegram. В мессенджере зарегистрировались более 70 миллионов новых пользователей.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, в компании зафиксировали рекорд по регистрациям и активности пользователей.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз-за масштабного сбоя в Facebook в сеть слили данные 1,5 миллиарда человек: работа компании парализованаПри этом он отметил, что массовая регистрация новых пользователей наблюдалась в Северной и Южной Америке, что привело к снижению скорости работы приложения.

"Для новых пользователей я хочу сказать следующее - добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие", - подытожил Дуров.

Сбой в работе Facebook 4 октября

Накануне вечером произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Сервисы возобновили работу после многочасовой паузы.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру наблюдались у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Впоследствии технический директор Facebook назвал причину глобального сбоя.

Основатель Facebook и программист Марк Цукерберг из-за глобального сбоя потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился в списке миллиардеров.

Facebook и Instagram возобновили работу только спустя шесть часов после масштабного сбоя.

Автор: Анастасия Горбачева