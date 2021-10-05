Некоторые пользователи продолжают жаловаться на неполадки.

Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя. Они не работали более шести часов.

Компания еще не сделала официальное заявление о возобновлении работы.

Ранее журналист New York Times Майк Айзек сообщал, что Facebook отправил небольшую команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезагрузить серверы.

Также в Twitter сообщили, что устранили неполадки, которые повлияли на работу соцсети.

Читайте такжеТехнический директор Facebook назвал причину глобального сбоя"Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно. Мы готовимся к этим моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. В результате у некоторых из вас могли возникнуть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений. Это было исправлено", - говорится в сообщении Twitter Support.

Ранее сообщалось, что основатель соцсети Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда и опустился в списке миллиардеров.

Сбой в работе Facebook

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру наблюдались у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

По некоторым данным, стали недоступны или же происходят небольшие сбои в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us и Google Play.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могут попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Автор: Людмила Жерновская