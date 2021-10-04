Не работают также Instagram и WhatsApp.

В понедельник, 4 октября, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

При попытке зайти на сайт выдает сообщение: "Не удается получить доступ к сайту".

В настоящее время не работают все приложения и сервисы, принадлежащие Facebook. В частности, не загружаются страницы Instagram и мессенджер WhatsApp.

В Instagram не публикуются посты. "Произошла ошибка, повторите попытку позже", – появляется сообщение при попытке сделать это.

На данный момент представители соцсети пока никак не отреагировали на происходящее.

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Автор: Катерина Шварц