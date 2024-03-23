Новое исследование показывает, что даже стабильные звезды среднего возраста, такие как наше Солнце, поглощают целые планеты.

Звезды-пожиратели планет во Вселенной гораздо более распространены, чем считалось ранее, как показало недавнее исследование.

Как пишет The Guardian, международная группа ученых изучила десятки пар близко расположенных звезд, родившихся в одно и то же время из одного и того же коктейля пыли и газа. Оба должны иметь практически идентичный состав. Но ученые обнаружили, что это было не всегда так: у 8 процентов (примерно 1 из 12) этих пар близнецов была одна звезда, которая заметно извергала шлейфы элементов, которые обычно встречаются на планетах.

Это очень убедительное доказательство того, что одна из звезд поглотила планеты или планетарный материал и изменила свой состав. В то же время, отмечают ученые, сложно определить, поглощаются ли целые планеты, или такие звезды поглотили много материала из протопланетного диска.

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Астрономы предполагали, что такое явление возможно, но первая звезда, пожирающая планеты, была открыта только в прошлом году, а последнее исследование показывает, что космическое поглощение более распространено, чем считалось ранее, и может произойти с более молодыми звездами.

Обычно стареющие звезды разширяются, поглощая планеты. Однако звезды, обнаруженные исследователями, были не стареющими красными гигантами, а звездами "главной последовательности", находящимися в стабильном среднем периоде жизни – как наше Солнце.

В то же время на вопрос, стоит ли людям беспокоиться, исследователи заверяют, что наша Солнечная система "вполне стабильна".

Недавно астрономы обнаружили сразу три до сих пор неизвестных спутника планет, которые скрываются вне поля зрения на краю Солнечной системы. Эти спутники вращаются вокруг двух самых отдаленных планет - один вокруг Урана и два вокруг Нептуна.

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