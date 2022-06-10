Ученые сообщают об обнаружении редкого пульсара, который вращается со скоростью 528,6 раз в секунду.

Астрономы сообщают, что в Млечном Пути был обнаружен ультраредкий космический объект.

Этот объект называется MAXI J1816-195 и находится на расстоянии не более 30000 световых лет от нас, сообщает Science Alert. Предварительные наблюдения и исследования показывают, что это аккрецирующий рентгеновский миллисекундный пульсар, которых до сих пор было открыто только 18 штук.

Как сообщается, рентгеновский свет, исходящий от объекта, был впервые обнаружен 7 июня прибором Японского космического агентства.

Ученые уловили пульсации рентгеновского излучения с частотой 528,6 Гц, предполагая, что эта штука вращается со скоростью 528,6 раз в секунду.

Так что это значит? Не все пульсары устроены одинаково. На самом базовом уровне пульсар - это разновидность нейтронной звезды, которая представляет собой коллапс ядра мертвой массивной звезды, ставшей сверхновой. Эти объекты очень маленькие и очень плотные - примерно в 2,2 раза больше массы Солнца, упакованные в сферу всего 20 километров в поперечнике.

Чтобы считаться пульсаром, нейтронная звезда должна пульсировать. Миллисекундные пульсары вращаются так быстро, что пульсируют сотни раз в секунду.

Как сообщается, некоторые пульсары питаются исключительно вращением, но другой тип питается за счет аккреции. Нейтронная звезда находится в двойной системе с другой звездой, их орбиты настолько близки, что вещество перекачивается из звезды-компаньона на нейтронную звезду. Этот материал направляется по линиям магнитного поля нейтронной звезды к ее полюсам, где он падает на поверхность, образуя горячие точки, ярко вспыхивающие в рентгеновском диапазоне.

В некоторых случаях процесс аккреции может раскрутить пульсар до миллисекундной скорости вращения. Это аккрецирующий рентгеновский миллисекундный пульсар, и похоже, что MAXI J1816-195 принадлежит к этой редкой категории.

Напомним, ранее ученые обнаружили самый яркий пульсар, когда-либо наблюдавшийся за пределами Млечного Пути.

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