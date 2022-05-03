Пульсар настолько яркий, что изначально его приняли за далекую галактику.

Ученые обнаружили самый яркий пульсар, когда-либо наблюдавшийся за пределами Млечного Пути.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, пульсар настолько яркий, что изначально его приняли за далекую галактику.

Пульсары - это невероятно плотные нейтронные звезды, которые испускают пучки электромагнитного излучения со своих полюсов.

Из-за того, что эти объекты быстро вращаются, их высокоэнергетическое излучение выглядит как короткие периодические импульсы, когда их наблюдают из другого места в космосе, что-то вроде космического маяка, периодически виднеющегося издалека.

С момента их открытия в 1960-х годах ирландским астрофизиком Джоселин Белл было обнаружено более 2000 пульсаров, но подавляющее большинство этих блестящих вращающихся объектов находится внутри нашей галактики.

Как сообщается, недавно обнаруженный пульсар, названный PSR J0523−7125, представляет собой гораздо более редкое открытие: он находится далеко за пределами Млечного Пути, в данном случае в Большом Магеллановом Облаке.

"Это был удивительный сюрприз", - сказал астрофизик Юаньмин Ван, кандидат наук Сиднейского университета и первый автор нового исследования PSR J0523−7125. "Я не ожидал найти новый пульсар, не говоря уже о самом ярком. Но с новыми телескопами, к которым у нас теперь есть доступ, это действительно возможно".

По словам исследователей, PSR J0523-7125 примерно в 10 раз ярче, чем любые другие ранее наблюдавшиеся внегалактические пульсары.

Напомним, ранее на Марсе зафиксировали два самых мощных землетрясения за все время исследований.

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