Ученые сравнили снимки двух телескопов одного и того же места во вселенной.

Ученые NASA показали, на что способен новый космический телескоп "Джеймс Уэбб", сравнив его снимки со снимками телескопа Hubble.

Для сравнения ученые взяли Туманность Киля. На фото слева видно, как эту туманность отображал телескоп "Хаббл", а справа - снимок этой же туманности, но уже в исполнении "Джеймса Уэбба". Разница очевидна.

Отметим, что "Уэбб" может отображать удаленные объекты, которые в 100 раз слабее тех, которые может увидеть космический телескоп "Хаббл".

Телескоп "Джеймс Уэбб": что о нем известно

25 декабря 2021 года НАСА запустило телескоп "Уэбба" стоимостью 10 миллиардов долларов США. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Телескоп состоит из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, объединенных в одно большое зеркало шириной 6,4 метра.

Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиардов лет.

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