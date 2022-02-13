Этих ничем не примечательных для обычного человека смазанных снимков ученые ждали с нетерпением, чтобы приступить к основной работе.

Запущенная в космос полтора месяца назад инфракрасная обсерватория NASA "Джеймс Уэбб" передала на Землю первые фотографии, сделанные в финальной точке своего путешествия, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.

Однако первые изображения с основной камеры "Джеймса Уэбба" не отличаются ни яркостью, ни четкостью, ни разнообразием, сообщает Би-би-си.

Полученное изображение составлено из более чем 1000 отдельных фотографий одной и той же звезды - HD 84406, расположенной на расстоянии всего около 260 световых лет, в созвездии Большой Медведицы, и по характеристикам напоминающей Солнце.

Разглядеть ее с Земли невооруженным глазом невозможно, но можно с помощью мощного бинокля или любого телескопа. Отыскать HD 84406 в ночном небе не составит труда. Нужно найти известный любому школьнику Большой ковш Медведицы и взглянуть чуть правее. Первой яркой звездой на воображаемой линии, проходящей через верхнюю "кромку" ковша, и будет искомый желтый карлик.

Впрочем, если взглянуть на совмещенный из сотен изображений снимок, можно с удивлением обнаружить, что звезд там выделяется не одна, а целая россыпь. Ярких точек в самом деле ровно 18 - по количеству сегментов основного зеркала "Джеймса Уэбба", каждый из которых сейчас фактически работает как отдельное зеркало. Так что на самом деле на снимке изображены не разные звезды, а 18 "версий" одной и той же. Исходящий от нее свет просто попал в разные места объектива инфракрасной камеры, отразившись от разных поверхностей.

Именно так и было задумано, и в NASA этих (ничем не примечательных для обывателя) смазанных снимков ждали с нетерпением, чтобы приступить к основной работе. Теперь инженерам нужно изменить наклон каждого из отражающих сегментов, подогнав их друг к другу таким образом, чтобы все 18 точек сошлись в одну. На эту сложнейшую космическую хореографию у телескопа уйдет еще около месяца.

Ученые надеются, что "Джеймс Уэбб", обошедшийся NASA в астрономическую сумму $10 млрд, позволит заглянуть далеко в прошлое, во времена формирования Вселенной и галактик. Это возможно, поскольку телескоп способен улавливать сигналы, исходящие от звезд на расстоянии до 13,5 млрд световых лет. То есть он сможет посмотреть на Вселенную такой, как она выглядела всего через 200 млн лет после Большого взрыва.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря NASA запустило в космос орбитальную инфракрасную обсерваторию "Джеймс Уэбб". Телескоп начали строить 25 лет назад. Он стал самым дорогостоящим проектом NASA.