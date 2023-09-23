Новые результаты раскрывают больше информации о малоизвестном составе океана Европы под коркой твердого водяного льда.

Новое интересное наблюдение, проведенное космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), раскрыло подробности об одном из спутников Юпитера, который является главной целью в поисках внеземной жизни.

Предыдущие исследования установили, что на Европе есть подземный океан соленой жидкой воды. Как пишет Independent, это делает Луну Юпитера главной целью в поисках жизни за пределами Земли в Солнечной системе.

Новые результаты, представленные в паре независимых исследований в журнале Science, дают свежее представление о малоизученном составе океана Европы под коркой твердого водяного льда.

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Наблюдения JWST показали, что углекислый газ на Европе возникает из подповерхностного океана ее ледяного тела.

Будущие миссии, запланированные на этот спутник, позволят оценить его потенциальную обитаемость в зависимости от его химического состава, включая обилие биологически важных элементов, таких как углерод.

Хотя ранее исследования обнаруживали наличие твердого льда из углекислого газа на поверхности Европы, остается неясным, как там возник CO2.

Исследователи, в том числе из Корнельского университета в США, попытались определить, был ли CO2 доставлен на поверхность Европы в результате ударов метеоритов или же он образовался на ее поверхности в результате взаимодействия с магнитным полем Юпитера.

Ученые заявили, что определение источника углекислого газа поможет установить ограничения на химический состав внутреннего океана Европы.

В двух новых исследованиях ученые проанализировали данные по инфракрасному излучению CO2 с поверхности Европы, полученные с помощью JWST.

Одно исследование составило карту распределения CO2 на Европе и обнаружило, что его наибольшее содержание находится в регионе площадью почти 1800 квадратных километров под названием Тара Реджио. В регионе преобладает "хаосовая местность" или геологически нарушенные переместившиеся на поверхность материалы.

Количество CO2, обнаруженное в этом регионе, который является одним из самых молодых на поверхности Европы, указывает на то, что он образовался из внутреннего источника углерода.

Основываясь на этом открытии, ученые заявили, что этот CO2 образовался в подземном океане Европы и был вынесен на поверхность в геологически недавнем масштабе времени.

Это говорит о том, что подповерхностный океан Европы содержит углерод, один из важнейших ингредиентов, известных для формирования жизни.

Другое исследование также показало, что углекислый газ на поверхности Европы поступает изнутри и смешивается с другими соединениями.

Хотя исследователи не смогли отличить, был ли это неживой или живой источник, результаты обоих исследований дополняют друг друга и подтверждают вывод о том, что подповерхностный океан Европы содержит большое количество углерода.

Исследование космоса - новости

Как сообщал УНИАН, Европейское космическое агентство отправило в восьмилетнюю космическую миссию к спутникам Юпитера автоматическую межпланетную станцию Jupiter Icy Moons Explorer (Juice).

Juice выйдет на орбиту вокруг Юпитера в июле 2031 года, совершит серию визитов к спутникам Каллисто и Европа в 2034 году. После этого, как предполагается, аппарат выйдет на постоянную орбиту вокруг Ганимеда – крупнейшего спутника Юпитера и Солнечной системы в целом.

Вместе с Juice к Юпитеру отправится межпланетная миссия NASA Europa Clipper. Этот аппарат будет изучать спутник Европа через серии полетов на орбите вокруг Юпитера. Запуск в настоящее время запланирован на октябрь 2024 года.

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