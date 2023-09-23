Ученые смогли соскрести немного пыли с астероида, который старше самой Солнечной системы, и доставить образцы на Землю.

В это воскресенье на Землю прибудет герметичная капсула НАСА Osiris-Rex, которая доставит драгоценный груз - горсть пыли с астероида Бенну. Как пишет BBC, для ученых этот материал имеет огромное значение, ведь его изучение способно приблизить человечество к ответу на вопрос "Откуда мы взялись?"

"Когда мы вернем 250 г астероида Бенну на Землю, мы будем смотреть на материал, который существовал до нашей планеты, возможно, даже на некоторые зерна, которые существовали до нашей Солнечной системы. Мы пытаемся собрать воедино наше начало. Как образовалась Земля и почему она является пригодным для жизни миром? Откуда океаны брали воду; откуда взялся воздух в нашей атмосфере; и самое главное, каков источник органических молекул, из которых состоит вся жизнь на Земле?" - говорит главный научный руководитель миссии профессор Данте Лауретта.

Преобладающее мнение состоит в том, что многие ключевые компоненты были фактически доставлены на нашу планету в начале ее истории во время астероидного дождя. То есть эти компоненты могли доставить такие объекты как Бенна.

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Поиск фрагментов Бенну начался в 2016 году, когда НАСА запустило зонд Osiris-Rex к объекту шириной 500 метров. Потребовалось два года, чтобы добраться до этого космического тела, и еще два года картографирования, прежде чем команда Миссии смогла уверенно определить место на поверхности космического камня, чтобы зачерпнуть образец "почвы".

Примечательно, что одним из ведущих участников научной команды проекта является британский рок-музыкант, лидер легендарной группы Queen Брайан Мэй. Помимо музыкальных талантов он имеет талант к астрофизике, в которой получил докторскую степень.

Всемирно известный гитарист также является экспертом в области стереоизображения. Поэтому именно он был одним из двух специалистов, определивших краткий перечень локаций на астероиде, где стоит брать пробы грунта.

"Я всегда говорю, что искусство нужно так же как и наука. Вам нужно почувствовать рельеф местности, чтобы узнать, не упадет ли космический корабль внезапно или не врежется в эту "скалу гибели", которая находилась прямо на краю выбранного места под названием "Соловей". Если бы это произошло, это было бы катастрофой", — сказал сэр Брайан BBC News.

В конце концов Osiris-Rex успешно опустился на астероид и собрал пробы пыли с его поверхности. Когда в это воскресенье капсула с образцами благополучно окажется на Земле, ее доставят в космический центр Джонсона в Техасе, где для анализа образцов была построена специальная чистая комната.

Бенну, вероятно, содержит много воды - до 10% по весу - связанной в минералах. Ученые будут искать, похоже ли соотношение различных типов атомов водорода в этой воде на соотношение в океанах Земли.

Если, по мнению некоторых экспертов, ранняя Земля была настолько горячей, что потеряла большую часть воды, то поиск совпадения с Бенну подтвердит идею о том, что более поздние бомбардировки астероидов были важны для обеспечения объема наших океанов.

Бенну, вероятно, также содержит около 5-10% углерода. Именно в этом заключается большой интерес. Как известно, жизнь на нашей планете основана на органической химии. Помимо воды, нужно ли было доставлять сложные молекулы из космоса, чтобы запустить биологию на молодой Земле?

"Один из самых ранних анализов образца будет включать инвентаризацию всех углеродных молекул, которые он содержит. Мы знаем, глядя на метеориты, что астероиды, вероятно, содержат зоопарк различных органических молекул. Но в метеоритах они часто очень загрязнены, поэтому этот образец возвращает нам шанс действительно узнать, какие нетронутые органические компоненты есть у Бенны", — говорит профессор Сара Рассел.

Профессор Лауретта добавляет: "На самом деле мы никогда не искали на метиоритах аминокислоты, используемые в белках, из-за этой проблемы загрязнения. Поэтому мы думаем, что действительно собираемся улучшить наше понимание того, что мы называем гипотезой экзогенной доставки - идеи о том, что эти астероиды были источником строительных блоков жизни".

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