Ученые проанализировали сходство людей с животными и получили неожиданный результат (видео)

На генетическом уровне человек на 70% похож на курицу, утверждают авторы популярного научного видео.

Ученые проанализировали генетическое сходство человека с животными, насекомыми и овощами, получив в итоге неожиданный результат.

Как сообщает ТСН, об этом заявили авторы популярного в соцсетях научного видео.

Так, согласно результатам, на генетическом уровне человек на 70% похож на курицу, на 50% - на дрозофилу, на 40% - огурец.

Директор одной из куриных ферм Василий Ропий убежден, что куриный ум функционирует намного лучше, чем принято считать - курицы послушны, хорошо ориентируются в пространстве, умеют считать и имеют хорошую память.

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"У нас одинаково работает организм. У нас метаболизм устроен похожим образом, то есть мы кушаем, мы разрушаем эту пищу определенными ферментами, перевариваем, потом из этих кусочков строим, энергию получаем одинаковым образом", - объясняет один из ученых, биолог.

Что касается сходства с дрозофилой, то оно проявляется, по данным ученых, лишь в схожем употреблении еды и опорожнении.

Ропий же утверждает, что люди больше похожи на свиней и коз, а также на шимпанзе.

"Для ученых ролик не стал открытием. Они эту информацию, говорят, знали еще 40 лет назад. Но автора за сравнение хвалят, ведь люди обратили на это внимание в соцсетях и многие хоть погуглили, что такое геном и ДНК", - говорится в сюжете.

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