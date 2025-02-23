По словам исследователей, ранее океаны планеты имели зеленый цвет.

Новое исследование ученых свидетельствует о том, что три миллиарда лет назад океаны Земли имели другой цвет. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на открытие международной группы исследователей во главе с Таро Мацуо, который является астрофизиком в Университете Нагои, что в Японии.

Во время своего исследования ученые смоделировали раннюю Землю и то, как ее первоначальная среда влияла на цвет океанов.

"В ранней атмосфере Земли преобладали водяной пар и углекислый газ, которые формировали кислую среду и ускоряли выветривание и эрозию на еще бесплодной земле. Большое количество железа было вымыто, затопив океаны. В зависимости от своего ионного заряда, растворенное железо вызывает вариации цвета от коричневого до серого и зеленого. Согласно результатам моделирования, самым распространенным элементом в растворе, вероятно, было трехзарядное железо, что привело к образованию преимущественно зеленого цвета океанов", - объяснили в материале.

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По словам ученых, в этой среде эволюция пигментов фикобилинов (фотосинтезирующие пигменты красных водорослей и цианобактерий - УНИАН) имели смысл, ведь цианобактерии могли собирать световую энергию, которая не поглощалась зеленой водой.

"Зеленые океаны Земли, вероятно, существовали примерно от 3 миллиардов до 600 миллионов лет назад. В течение этого огромного промежутка времени цианобактерии использовали энергию солнца, чтобы расщеплять воду на ее составляющие - водород и кислород. Кислород наконец начал накапливаться в атмосфере между 2,4 миллиардами лет и 400 миллионами лет назад. Свободный кислород вступал в реакцию с растворенным железом, образуя железную руду. Поскольку железо постоянно выводилось из океанов, они начали менять цвет, в конце концов став голубыми", - добавили в Forbes.

Исследователи подчеркивают, что голубые океаны были благоприятными для водорослей, которые использовали хлорофилл, в результате чего эволюционировали зеленые растения.

Другие научные исследования

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на Земле тайное хранилище, где могут быть бесконечные запасы энергии. Речь идет о запасах природного водорода, который является экологически чистым топливом, однако его синтетическое производство зависит от ископаемого топлива.

Также ученые ответили, почему вымирание динозавров на Земле было неизбежным. По их словам, влияние гигантских динозавров на окружающую среду было настолько сильным, что после их вымирания леса снова стали гуще, блокируя доступ солнца к приземному слою почвы.

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