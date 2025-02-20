Ученые рассказали об огромных запасах природного водорода, который может быть в этих местах.

Горные хребты могут иметь огромные запасы природного водорода, который является перспективным экологически чистым топливом, однако его синтетическое производство зависит от ископаемого топлива. Об этом свидетельствует новое исследование, передает Interesting Engineering.

В частности ученые из Центра наук о Земле им. Гельмгольца GFZ выяснили, что водород может образовываться в результате естественных геологических процессов. Тектоническое моделирование плит помогло команде выявить потенциальные места скопления водорода в горных хребтах.

Ученые предполагают, что участки внутри горных хребтов, где глубокие мантийные породы расположены близко к поверхности, являются перспективными местами для естественного производства водорода. По словам исследователей, водородными горячими точками могут быть Пиренеи, Альпы и части Гималаев.

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"Это новое исследование углубляет наше понимание пригодных сред для естественного производства водорода", - отметил руководитель отдела геодинамического моделирования GFZ Саша Бруне.

Кроме того, горные хребты могут помочь образованию природного водорода, а также формированию подземных водородных резервуаров, которые можно раскрыть благодаря бурению.

"В исследовании утверждается, что водород может генерироваться в больших количествах путем серпентинизации - процесса, когда горные породы мантии реагируют с водой, создавая новые минералы и газ водород. Это происходит, когда мантийные породы, которые обычно находятся глубоко под землей, поднимаются на поверхность (эксгумируются) в результате тектонической активности в течение миллионов лет", - подчеркивают в издании.

Ученые объясняют, что эксгумация мантийных пород происходит в таких условиях: рифтинг (раскол континента, как в Атлантике) и горообразование (столкновение континентов, как в Пиренеях и Альпах).

Также моделирование показало, что серпентинизация намного эффективнее в горных хребтах, если сравнивать с рифтовыми бассейнами.

"Проще говоря, горные хребты могут производить до 20 раз больше водорода ежегодно, чем рифтовые среды. Это потому, что горы предлагают отличное сочетание оптимальных температур, большого количества воды и соответствующих пород-коллекторов, что делает их гораздо более эффективными в производстве и хранении природного водорода. Интересно, что в исследовании говорится о том, что горные хребты предлагают пригодные породы-коллекторы (например, песчаник) для накопления водорода, которые можно бурить", - отмечают в Interesting Engineering.

Таким образом ученые рекомендуют лучше исследовать природный водород в горных хребтах. Разведывательные работы уже проводят в Пиренеях, Альпах и Балканах, где были обнаружены первые признаки природного водорода.

"Решающее значение для успеха этих усилий будет иметь разработка новых концепций и стратегий разведки. Особенно важно то, как формирование экономических природных залежей H2 контролируется тектонической историей конкретного участка разведки", - отметил ведущий автор исследования Франк Зваан.

Известно, что современные методы добычи водорода являются не очень хорошими, ведь производственные процессы выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого и парникового газов.

"В общем, мы, возможно, находимся на переломном этапе разведки природного водорода. Таким образом, мы можем стать свидетелями рождения новой индустрии природного водорода", - считает Зваан.

Другие научные исследования

Ранее ученые объяснили, почему вымирание динозавров было неизбежным. По их словам, благодаря такому процессу на Земле образовалась среда, в которой могли процветать фрукты, в результате чего произошла эволюция приматов.

Также сообщалось, что ученые обнаружили на дне Тихого океана странный сигнал 10-миллионной давности. Они отмечают, что такая находка может предоставить новый инструмент для измерения прошлого Земли.

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