Ученые заявили, что в прошлом столетии темпы нагревания океанов были не такими большими, как сейчас.

За последние 40 лет темпы нагревания океанов увеличились более чем в четыре раза. Температура океана росла примерно на 0,06 градуса Цельсия в течение десятилетия (в конце 1980-х годов), а сейчас она увеличивается на 0,27 градуса Цельсия на протяжении 10 лет, пишет Phys.

Исследование, опубликованное 28 января 2025 года в журнале Environmental Research Letters, объясняет, почему 2023 и начало 2024 года были отмечены беспрецедентно высокими температурами океана.

Ведущий автор исследования из Университета Рединга, профессор Крис Мерчант заявил: "Если представить океаны как ванну с водой, то в 1980-х горячий кран был открыт очень слабо, нагревая воду всего на доли градуса за десятилетие. Но теперь горячий кран открыт намного сильнее, и нагрев значительно ускорился. Чтобы замедлить этот процесс, нужно начать "перекрывать горячий кран" — сокращать глобальные выбросы углекислого газа и двигаться к достижению углеродной нейтральности".

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Сообщается, что такое ускоренное нагревание океанов происходит из-за растущего энергетического дисбаланса Земли. Наша планета поглощает больше энергии Солнца, нежели ее возвращается обратно в космос.

Этот дисбаланс практически удвоился с 2010 года, отчасти из-за увеличения концентрации парниковых газов и уменьшения отражаемого Землей солнечного света. Глобальная температура океана достигла рекордно высоких значений в течение 450 дней подряд — в 2023 году и в начале 2024 года.

Часть этого тепла была обусловлена "​​Эль-Ниньо" — естественным явлением потепления в Тихом океане.

Результаты исследования показывают, что общий уровень глобального нагревания океанов, наблюдаемый за последние десятилетия, не может служить точным индикатором будущих изменений. Есть вероятность, что повышение температуры океанов, зафиксированное за последние 40 лет, будет превзойдено уже в течение ближайших 20 лет.

Другие новости о наших океанах

Ранее УНИАН сообщал, что Эль-Ниньо 250 миллионов лет назад был более интенсивным, чем современный. "Удивительно, но эти колебания климата в прошлом были даже сильнее, чем то, что мы чувствуем сегодня. Это говорит нам о динамике древних климатов и том, как они могли бы повлиять на наше понимание будущих климатических изменений.

Кроме того, в Атлантическом океане происходит странная аномалия, причины возникновения которой ученые до сих пор не могут понять. Атлантический океан остывает с рекордной скоростью.

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