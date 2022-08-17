Запуск первой космической теплицы поможет астронавтам эффективнее проводить исследовательские миссии.

Ученые еще сильнее продвинули процесс изучения возможностей колонизации Луны. Уже в 2023 году в космосе появится первая теплица, что поможет астронавтам исследовать процесс растениеводства за пределами Земли.

Об этом сообщает Reuters.

Созданием первой космической теплицы занимается корпорация Redwire (RDW.N). Во вторник, 16 августа, представители компании сообщили, что такая теплица активизирует исследования в области растениеводства за пределами Земли и поддержит исследовательские миссии.

Дэйв Рид, менеджер Redwire по проекту теплицы, рассказал, что проект компании, поможет получить критически важную информацию для миссий NASA Artemis и других проектов.

"Программа Artemis Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) направлена ​​на отправку астронавтов на Луну и создание долгосрочной лунной колонии в качестве предшественника возможного исследования Марса человеком", - добавили в Reuters.

Представители компании Redwire также рассказали, что первым клиентом станет коммерческая сельскохозяйственная технологическая компания Dewey Scientific. Создание и размешение космических теплиц откроет человечеству возможность варащивать сельскохозяйственные культуры за пределами Земли. В проект компании входит полностью автоматизированная систему выращивания растений для проведения исследований на Международной космической станции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю фото редчайшей галактики.

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