Агентство уже испытало ракету Space Launch System, которая совершит новый лунный полет.

NASA планирует запустить лунную миссию Artemis 1 в конце августа – начале сентября.

Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заместителя главы программы по развитию исследовательских систем Джима Фри.

Как пишет издание, агентство уже испытало ракету Space Launch System, которая совершит новый лунный полет.

Планируется, что запуск миссии Artemis 1 состоится в период между 23 августа и 6 сентября. Во время этого полета беспилотный модуль Orion совершит облет вокруг Луны, чтобы исследовать вероятное влияние полета на организм человека.

В NASA завершают последние приготовления ракеты Space Launch System, включая замену уплотнения.

В рамках миссии Artemis 2 четыре астронавта будут доставлены на Луну во второй половине 2020-х.

NASA и подготовка к полету на Луну:

20 июня 2022 года во время испытаний ракеты Space Launch System была зафиксирована утечка водорода.

1 июля NASA вернуло ракету обратно в цех транспортных средств Космического центра Кеннеди, где персонал продолжил работу над ней.

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