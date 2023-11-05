Судя по всему, он будет доступен только для подписчиков платного тарифного плана X Premium+.

В апреле Илон Маск создал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. А сегодня была представлена первая разработка. Это разговорный чат-бот Grok, который должен быть "как ChatGPT, только лучше".

Пользователи могут оставить заявку на ранний доступ, чтобы протестировать чат-бота. Необходимым условием является платная подписка на X Premium+, которая стоит 16 долларов в месяц. После бета-теста он будет доступен всем подписчикам платного тарифного плана.

Как говорится на официальном сайте проекта, Grok представляет собой систему искусственного интеллекта, созданную по мотивам "Путеводителя по Галактике". Она имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу Х, что является важных преимуществом перед другими схожими чат-ботами.

Видео дня

Маск отметил, что Grok "любит сарказм" и был создан, чтобы иметь "немного юмора" в своих ответах. Также упоминается, что Grok будет решать насущные вопросы, которые ChatGPT и другие генеративные нейросети обычно обходят стороной в силу присущих им ограничений.

Добавим, что Маск стоял у самых истоков OpenAi, компании-разработчика ChatGPT, став соучредителем еще в далеком 2015 году. Но в 2018 году был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов.

При этом миллиардер не раз заявлял об опасностях, которые представляет собой искусственный интеллект, и буквально пару дней назад предупреждал, что это может привести к "разрушению цивилизации". Впрочем, это не помешало ему вступить в гонку ИИ-ботов.

У ChatGPT множатся конкуренты

Тренд с ChatGPT настолько сильно и быстро поднял шум в медиа, что сейчас практически все, будь то крупные, или малые IT-компании спешат внедрять ИИ в свои продукты.

Так, Meta Цукерберга готовится к запуску необычных чат-ботов с разными личностями. Например, один из них будет говорить, как национальный герой и 16-й президент США Авраам Линкольн. А советы путешественникам станет давать чат-бот в виде персонажа-серфера.

Также сообщалось, что на фоне успеха ChatGPT инженеры Apple на скорую руку пытаются сделать из Siri аналог умного чат-бота. Впрочем, специалисты уверены, что это у нее вряд ли получится даже за несколько лет.

Вас также могут заинтересовать новости: