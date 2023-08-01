ИИ-чат-боты станут "персонажами" и смогут говорить, как, например, президент США Авраам Линкольн.

Корпорация Meta, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером Whatsapp, разрабатывает несколько десятков чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) с образами разных личностей, включая Авраама Линкольна.

Источники Financial Times, знакомые с вопросом, говорят, что сотрудники Meta называют этих чат-ботов "персонажами", и они имитируют форму разных личностей. Сейчас "персоны" находятся в стадии разработки, а их запуск запланирован на сентябрь.

Информаторы сказали, что у Meta есть более 30 личностей ИИ для персонализированного взаимодействия. Например, один из них будет говорить, как национальный герой и 16-й президент США Авраам Линкольн. Советы путешественникам станет давать чат-бот в виде персонажа-серфера.

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Цель внедрения ботов-персонажей – использовать ажиотаж вокруг ИИ и бросить вызов конкурентам, таким как OpenAI, Snap и TikTok.

По словам экспертов, помимо повышения привлечения, чат-боты могут аккумулировать значительное количество новой информации о предпочтениях пользователей. Это, в свою очередь, способствует лучшей ориентации компании Meta на потребности пользователей, предоставляя более релевантный контент и рекламу. Большинство годового дохода Meta в размере $117 млрд приходится именно на рекламу.

К слову, это уже не первая попытка Meta запустить собственные чат-боты. Blender Bot 2, запущенный в 2021 году, быстро начал распространять дезинформацию, вспоминает Financial Times. Хотя корпорация заявляла, что его преемник – Blender Bot 3 – стал генерировать меньше фейков, пользователи все равно обнаружили их во время общения с нейросетью.

Гонка чат-ботов

Тренд с ChatGPT настолько сильно и быстро поднял шум в медиа, что сейчас практически все, будь то крупные, или малые технологические компании спешат внедрять ИИ в свои продукты.

Недавно в Украине появился долгожданный ответ на ChatGPT от Google – проверить возможности разговорного бота Bard можно по ссылке. Также компания взялась активно модернизировать свой поисковик с целью сделать его более "человечным".

Также сообщалось, что на фоне успеха ChatGPT инженеры Apple на скорую руку пытаются сделать из Siri аналог умного чат-бота. Впрочем, специалисты уверены, что это у нее вряд ли получится даже за несколько лет.

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