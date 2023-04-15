Последние несколько месяцев бизнесмен искал команду для запуска стартапа в области ИИ.

Миллиардер и изобретатель Илон Маск создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI Corp.

Как сообщает The Wall Street Journal, Маск зарегистрировал свою компанию в прошлом месяце. "Маск - единственный зарегистрированный директор компании, а Джаред Бирчалл, директор семейного офиса Маска, является его секретарем. Согласно заявлению, поданному в прошлом месяце. X.AI разрешила продажу 100 млн акций для частной компании", – говорится в сообщении.

Издание уточнило, что последние несколько месяцев бизнесмен искал команду для запуска стартапа в области ИИ, способного конкурировать с компанией OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT.

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Искусственный интеллект и чат-бот ChatGPT

Чат-бот ChatGPT, общаясь с пользователями, может пользоваться различные языковые стили. Он отвечает так, что у пользователя может сложиться впечатление, что он разговаривает с живым человеком.

А 29 марта глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT должна "изменить мир". В связи с этим разработчики искусственного интеллекта, включая изобретателя Илона Маска и соучредителя Apple Стива Возняка, предложили приостановить его развитие до составления надежных протоколов безопасности.

31 марта Италия первой в Европе заблокировала ChatGPT. А на днях власти США сообщили, что будут искать пути котроля над системами искусственного интеллекта.

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