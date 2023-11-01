Миллиардер присоединился к мировым лидерам и технологическим боссам на саммите по безопасности в Великобритании.

Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск уже давно открыто заявляет об опасностях, которые представляет собой искусственный интеллект, и ранее в этом году предупредил, что это может даже привести к "разрушению цивилизации".

На вопрос Sky News на саммите, считает ли он по-прежнему ИИ "угрозой для человечества", он ответил: "Это риск".

Это произошло потому, что такие страны, как США и Китай, поддержали соглашение Великобритании о сотрудничестве в целях борьбы с потенциально "катастрофическими" опасностями, которые он может представлять.

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Ведущие мировые державы в области искусственного интеллекта вошли в число 28 стран, согласившихся с британской декларацией Блетчли, в которой подчеркивается необходимость совместной работы стран для использования потенциала технологий, обеспечивая при этом безопасность людей.

Маск входит в число более чем 100 крупных деятелей политики и бизнеса, присутствовавших на мероприятии, в том числе таких, как Сэм Альтман из OpenAI, Демис Хассабис из Google DeepMind и вице-президент США Камала Харрис.

После завершения саммита Маск присоединится к Риши Сунаку для онлайн-чата на X (ранее Twitter). Оба мужчины говорили об аналогичных антиутопических угрозах, исходящих от ИИ, например, о том, что террористы разрабатывают биологическое оружие или что человечество вообще теряет контроль над технологиями.

Однако Маск более активно высказывался о регулировании, заявив Конгрессу США еще в сентябре, что по нему существует "подавляющий консенсус". Сунак, с другой стороны, выразил осторожность, заявив, что слишком большой надзор задушит инновации.

Но самый богатый человек в мире несколько изменил свою тональность перед саммитом по безопасности в Великобритании, выразив свое несогласие с широкими мерами безопасности, объявленными президентом США Джо Байденом ранее на этой неделе.

Выступая на саммите, Маск предположил, что он предпочел бы, чтобы сектор регулировал "сторонний арбитр".

"Мне неясно, сможем ли мы контролировать такую вещь (ИИ). Но я думаю, что мы можем стремиться направить его в направлении, выгодном человечеству", - сказал он.

Критики заявили, что саммит слишком сосредоточен на гипотетических угрозах, а не на более очевидных и реальных опасностях, поскольку предприятия и профсоюзы призывают к принятию законодательства для защиты рабочих мест и борьбы с дезинформацией, такой как дипфейки.

Развитие искуственного интеллекта

Несмотря на то, что генеративный искусственный интеллект (ИИ) существует уже много лет, его настоящее влияние на нашу жизнь проявилось лишь в этом году с запуском ChatGPT. Этот "умный" чат бот нашел применение в различных областях, а в будущем может заменить многие профессии.

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