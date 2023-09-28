Прежде чат-бот мог выдавать информацию, которая появилась не позднее сентября 2021 года.

ChatGPT теперь может искать и анализировать информацию из всего интернета в реальном времени, а не из базы данных, заявила компания-разработчик OpenAI. Прежде нейросеть ограничивалась данными до сентября 2021 года.

Функция называется Browse with Bing: чтобы ею воспользоваться, нужно включить ее в настройках. После чего достаточно запросить свежую информацию, например, составить топ лучших смартфонов в 2023 году. ChatGPT изучит информацию со сторонних сайтов при помощи поисковой системы Bing и оформит ответ со ссылками на источники.

Пока что эта "фишка" доступна пользователям с подпиской Plus (19,99 доллара в месяц) и Enterprise, но со временем доступ откроют всем.

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По мнению специалистов, это изменения будут иметь как положительные, так и негативные последствия. С одной стороны, теперь не нужно идти в Google или Twitter, чтобы быстро узнать актуальную информацию. Но если ChatGPT не будет указывать надежные источники, а только выдавать сочетание из разной информации, это приведет к тому, что люди будут воспринимать ответы как достоверные, когда на самом деле это не так.

Также с последним апдейтом ChatGPT научился распознавать изображения и говорить – теперь нейросеть стала еще больше похожа на человека. Сначала новые фишки тоже появятся у подписчиков тарифов Plus и Enterprise.

Несмотря на то, что ChatGPT, запущенный в конце 2022 года, произвел настоящий фурор в IT-сообществе, компания OpenAI, стоящая за созданием популярного чат-бота, столкнулась с финансовыми трудностями, и теперь ей грозит банкротство уже через год.

А меж тем Meta Цукерберга готовится к запуску мощного конкурента ChatGPT. Илон Маск тоже не остается в стороне: в апреле миллиардер создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI Corp и пообещал выпустить более "честного" чат-бота.

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