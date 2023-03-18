Специалисты уверены, что это у нее вряд ли получится даже за несколько лет.

На фоне успеха ChatGPT инженеры Apple на скорую руку пытаются сделать из Siri аналог умного чат-бота. Впрочем, специалисты уверены, что это у нее вряд ли получится даже за несколько лет.

По информации NYT, в Apple признают, что их голосовой помощник бесполезен на фоне конкурентов, а особенно ChatGPT и его аналогов. Инженеры компании упорно работают над переделкой Siri, но из-за "слишком большой" базы данных для нескольких языков процесс затянется на годы.

Голосовой помощник Apple был официально представлен еще в 2011 году. Технология была способна выполнять ряд команд, включая показ погоды, установку таймера, выполнение поиска в Интернете, совершение звонков и т.д. Несмотря на обещания Apple, что это только начало, на фоне современных конкурентов Siri не смогла полностью раскрыть свой потенциал.

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В настоящее время Siri генерирует ответы и реплики, используя заранее заданные шаблоны на 20 языках, вместо того чтобы использовать алгоритмы искусственного интеллекта. По сути, простейшие обновления, например пополнение базы слов и фраз, требуют перестройки всей базы данных Siri, которая может занять пару месяцев.

Вполне вероятно, что Apple придется переписывать ассистента чуть ли не с самого начала, чтобы избавиться от этой громоздкости, пишет NYT.

Почему все говорят про ChatGPT и делают свои аналоги

ChatGPT – это чат-бот, который за пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а с недавнего времени еще и научился распознавать картинки и объяснять мемы.

После того, как OpenAI представила ChatGPT широкой общественности, многие компании начали в спешке разрабатывать аналогичные чат-боты.

В начале февраля Microsoft обновила свой поисковик Bing и встроила туда улучшенную версию нейросети ChatGPT – не ту, что находится в общем доступе. Пользователи могут общаться в чате Bing, как ChatGPT, задавая вопросы и получая ответы на естественном языке.

В ответ на ChatGPT Google представили своего чат-бота Bard, но удивить не получилось. ИИ компании пока отстает от разработок OpenAI, а сервис доступен лишь ограниченному числу пользователей. И допускает ошибки.

Параллельно Илон Маск набирает команду для разработки аналога ChatGPT. Считается, что конкурирующий чат-бот будет иметь меньше ограничений по противоречивым темам по сравнению с ChatGPT.

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