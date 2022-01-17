Галактика NGC 3318 входит в созвездие Паруса, которое было частью гораздо большего созвездия, названного в честь корабля из греческой мифологии.

Космический телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики NGC 3318, которая напоминает паруса корабля.

Как сообщается на сайте обсерватории, эта галактика находится в созвездии Паруса (Vela, - лат.) на расстоянии 115 световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Созвездие Паруса

Первоначально Паруса были частью гораздо большего созвездия - Argo Navis, названного в честь легендарного корабля Арго из греческой мифологии. Но это громоздкое созвездие оказалось непрактично большим.

Поэтому Argo Navis разделили на три отдельные части, назвав их в честь частей корабля Argo, а именно: Киль (лат. Carina), Корма (лат. Puppis) и Паруса. Это произошло в 1752 году по инициативе французского астронома Никола Луи де Лакайля.

Отметим, что созвездие Паруса на территории Украины можно наблюдать частично. Отдельные яркие звезды созвездия можно наблюдать над южным горизонтом начиная с 50° северной широты.

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Галактика NGC 3318

Галактику NGC 3318 открыл британский астроном Джон Гершель, который впервые наблюдал за ней в 1835 году. Этот объект содержится в оригинальной редакции Нового общего каталога (самый известный в любительской астрономии каталог незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

"Как и подобает галактике в созвездии, вдохновленном мореплаванием, внешние края NGC 3318 почти напоминают паруса корабля, поднимающиеся на ласковом ветерке", - пишут астрономы.

Несмотря на свой спокойный вид, NGC 3318 стала местом впечатляющего жестокого астрономического явления - взрыва гигантской сверхновой (заря, которая внезапно увеличивает количество излучаемой энергии в миллиарды раз, является результатом разрушительного процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд, - УНИАН). Впервые эту сверхновую обнаружил астроном-любитель в 2000 году.

"Благодаря расстоянию NGC 3318 от Земли, первоначальная сверхновая должна была взорваться примерно в 1885 году. По стечению обстоятельств, это был год, когда астрономы 19-го века наблюдали первую когда-либо увиденную сверхновую в нашей соседней галактике Андромеды", - отмечают астрономы из обсерватории "Хаббл".

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

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"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи.

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