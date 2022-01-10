Галактика расположена в созвездии Овна, она была открыта в 1877 году.

Космический телескоп Hubble сделал фото впечатляющей спиральной галактики NGC 976, где произошел взрыв сверхновой.

Как сообщается на сайте обсерватории, эта галактика находится примерно в 150 миллионах световых лет от Млечного Пути в созвездии Овна (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Как отмечают астрономы, несмотря на свой спокойный вид, NGC 976 стала местом одного из самых жестоких среди известных астрономических явлений - взрыва сверхновой (заря, внезапно увеличивающая количество излучаемой энергии в миллиарды раз, является результатом разрушительного процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд, - УНИАН).

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"Эти катастрофически жестокие события происходят в конце жизни массивных звезд и могут затмить целые галактики на короткий период. В то время как сверхновые знаменуют смерть массивных звезд, они также отвечают за создание тяжелых элементов, которые входят в состав следующих поколений звезд и планет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сверхновые также помогают астрономам в измерении расстояний до далеких галактик.

"Количество энергии, выбрасываемой в космос во время взрывов сверхновой, очень равномерное, что позволяет астрономам оценить их расстояние от того, насколько яркими они кажутся, если смотреть с Земли", - отмечают ученые.

Снимок был сделан с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика NGC 976: что известно

Эту галактику открыл немецкий астроном Вильгельм Темпель. Он впервые наблюдал за ней в 1877 году. Этот объект содержится в оригинальной редакции Нового общего каталога (самый известный в любительской астрономии каталог незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

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"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи.

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