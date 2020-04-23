Баканов предлагает продлить запрет на "Вконтакте", "Одноклассники" и другие российские сайты

Председатель СБУ предлагает продлить санкции не только против «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и против «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус».

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны предложения относительно продления санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Баканов предлагает продлить санкции не только против социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», но и против «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус».

«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом», - заявил Баканов.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. По мнению киберспециалистов СБУ, это поволит ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ІТ -сферы.

Как сообщалось, 10 апреля СБУ внесла предложения относительно продления запрета на российские соцсети еще на 3 года.

СБУ с начала карантина разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Установлено, что 10 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию российской стороны.