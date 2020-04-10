Судьба "Вконтакте": СБУ предлагает продлить на три года запрет российских соцсетей в Украине

В спецслужбе отмечают, что в продлении санкций есть смысл и объясняют, какой.

Служба безопасности Украины инициирует продление запрета российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" еще на три года.

Как сообщил пресс-центр СБУ, соответствующие предложения внес на рассмотрение СНБО глава спецслужбы Иван Баканов.

По данным специалистов СБУ, за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало втрое меньше. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб, уверяют в СБУ.

"Фейки в странах устойчивой демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины идет гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом", - пояснил Баканов.

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В СБУ добавляют, что за 2017-2020 годы зафиксировали тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах соцсетей РФ. Кроме того, с начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали около 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях. Правовые квалификации в них - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственную смену конституционного строя или захват государственной власти, и даже создание террористических групп.

"Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле - и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в частности из указанных соцсетей", - говорится в сообщении.